Глава Татарстана проведет переговоры с президентом Таджикистана во время визита в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Президент РТ обсудит с Эмомали Рахмоном укрепление сотрудничества между республиками, а также взаимодействие в рамках группы «Россия — Исламский мир».

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов 19 марта проведет переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время двухдневного визита в Душанбе. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Во второй половине дня [во вторник] у Рустама Нургалиевича запланирована встреча с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Будут обсуждать укрепление сотрудничества, учитывая активные связи на уровне глав двух государств. В этом году ожидаются встречные визиты на высшем уровне», — сказала Галимова.

По ее словам, Минниханов и Рахмон также обсудят совместную работу в рамках деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет Президент Татарстана.

Президент Таджикистана приезжал в столицу Татарстана в 2005 году на саммит глав стран СНГ, который проводился в рамках тысячелетия Казани.

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