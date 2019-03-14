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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане осудили юношу, обезглавившего сестру - школьницу за «позор семьи»

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане вынесли приговор по громкому делу об «убийстве чести», произошедшем в Согдийской области в конце прошлого года, и облетевшем республику, сообщает news-asia.ru.

23-летний житель города Истаравшан Толиб Ашуркулов был признан виновным в жестоком убийстве своей сестры Орзугул, которая училась в 11 классе местной школы. Парень услышал сплетни о том, что она якобы гуляет со взрослыми мужчинами, и решил справиться с позором, павшим на его семью, по-своему: задушив и расчленив девушку.

В тот ноябрьский день Орзугул, как следует из материалов дела, вернулась из школы, и нарвалась на агрессию брата, обвинившего ее в распутном поведении. Как позже признался Ашуркулов, она все отрицала и грозилась покончить жизнь самоубийством в коровнике, однако он решил расправиться с ней самостоятельно и задушил ее в том же коровнике, чуть позже - отрезал голову. И поставил в известность о произошедшем 50-летнего главу семейства. Но тот в правоохранительные органы не обратился, наоборот, одобрил поступок сына и помог спрятать тело на окраине своей сельской общины Захарлол в заброшенном арыке. Где на него спустя полтора месяца случайно наткнулся сосед Ашуркуловых, сообщивший о страшной находке в милицию... Отрицать содеянное парень не стал, экспертиза признала его абсолютно вменяемым.

Судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда признала Ашуркулова виновным по части 2 статьи 104 УК РТ («Убийство несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии»). И назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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