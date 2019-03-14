Каждый восьмой инъекционный наркоман живет с ВИЧ, - ООН

CA-NEWS (CA) - Несмотря на глобальные успехи в борьбе с ВИЧ/СПИДом, пока не удалось добиться снижения числа случаев заражения вирусом иммунодефицита среди потребителей инъекционных наркотиков. При этом 99 процентов из них, а таких более 10 миллионов, не имеют возможности получать необходимую помощь, сообщает Служба новостей ООН.



Об этом говорится в новом докладе Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «Здоровье, права и наркотики: снижение вреда, декриминализация и ликвидация дискриминации людей, употребляющих наркотики». Его авторы отмечают, что из 10,4 миллиона человек, употребляющих инъекционные наркотики, более половины имеют гепатит С. Каждый восьмой инъекционный наркоман живет с ВИЧ.

Согласно данным Международного комитета по контролю над наркотиками, в странах Восточной и Юго-Восточной Европы насчитывается около трех миллионов человек, которые вводят наркотики с помощью шприца. Это почти 24 процента от общемирового числа таких наркопотребителей.

«В ЮНЭЙДС глубоко обеспокоены отсутствием прогресса в борьбе с ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Это связано с тем, что во многих странах не внедряются правозащитные подходы к проблеме наркопотребления», - заявил Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе.

Он подчеркнул, что люди, страдающие зависимостью от наркотиков, должны иметь доступ к услугам в сфере здравоохранения и социальной помощи. Дискриминация, а в некоторых странах и уголовное преследование наркоманов, загоняют их в подполье, что оборачивается стремительным ростом новых случаев ВИЧ-инфекции.

По оценкам, каждый пятый заключенный находится в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками. Около 80 процентов лиц, осужденных за наркотики, попали в места лишения свободы за их хранение для личного пользования. Более того, в 35 странах мира за преступления, связанные с наркотиками, применяется смертная казнь.

Авторы доклада призывают все государства расширять услуги по оказанию помощи наркопотребителям, более активно внедрять программы по использованию одноразовых шприцев, лечению наркозависимости, а также тестированию на ВИЧ и его лечению. Именно такой подход, по мнению экспертов, приведет к предотвращению новых ВИЧ-инфекций среди людей, употребляющих наркотики.

Представители ЮНЭЙДС призвали бороться с репрессивной политикой и практикой в отношении наркопотребителей, а также обеспечивать бюджетное финансирование на программы по борьбе с ВИЧ.