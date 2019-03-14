В Ташкенте обсудили вступление Узбекистана в ВТО

CA-NEWS (UZ) - В среду, 13 марта, представители государственных учреждений Республики Узбекистан провели встречу в Ташкенте, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Цель "круглого стола" заключалась в проведении обзора действующего законодательства и практики присоединения к ВТО, а также определении ключевых потребностей Узбекистана для установления приоритетных направлений деятельности по оказанию технической помощи в рамках финансируемого Европейским Союзом Проекта, который будет осуществляться Международным торговым центром (МТЦ).

Впервые Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году, однако с 2005 года переговоры были приостановлены. ЕС приветствовал тот факт, что в настоящее время узбекская сторона целеустремленно и последовательно возобновляет этот процесс, с тем чтобы стать частью семьи ВТО, отметили в представительстве ЕС в Ташкенте.

По словам Главы Делегации ЕС в Республике Узбекистан, Эдуардса Стипрайса, «ЕС стал свидетелем всех тех глубоких изменений, которые произошли в Узбекистане за последние два года, и мы считаем, что членство в ВТО имеет решающее значение для поддержки уже проведенных реформ, а также для успешного руководства процессом реформ в предстоящие годы. В частности, членство в ВТО позволит сделать Узбекистан более привлекательным местом для притока инвестиций».

Членами ВТО в настоящее время являются 164 государства, на долю которых приходится около 96% мировой торговли. Только 3 страны Центрально-Азиатского региона еще не являются членами, это Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.