В Туркменистане нет свободы политических выборов и однополые браки между мужчинами все еще уголовно наказуемы, - доклад Госдепа США

CA-NEWS (TM) - Государственный департамент США 13 марта выпустил ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира за 2018 год, в котором заключил, что в Туркменистане нет свободы политических выборов и однополые браки между мужчинами все еще уголовно наказуемы.

Хоть Конституция 2016 года и провозглашает Туркменистан светским и демократическим государством, в стране действует авторитарное правительство, контролируемое президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и его ближайшим окружением. Бердымухамедов стал главой государства в 2006 году и остался им после президентских выборов в феврале 2017 года. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ определило, что в выборах имелся ограниченный выбор между конкурирующими политическими альтернативами и были отмечены «серьезные нарушения». Конституция 2016 года продлила срок полномочий президента с пяти до семи лет и вновь ввести более ранние сроки все еще не удалось, говорится в докладе.

Касаемо прав человека, Госдеп США перечисляет такие нарушения как:

сообщения о предполагаемых пытках; произвольных арестах и задержаниях; суровых и угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах; наличии политических заключенных; произвольном вмешательстве в частную жизнь, жилище и переписку; цензуре и блокировании сайтов; ограничения на свободу религии; свободу собраний и передвижения; ограничения граждан выбирать свое правительство путем свободных и справедливых выборов и повсеместная коррупция.

Кроме того, имеет место торговля людьми, включая использование принудительного труда во время ежегодного сбора хлопка. Однополые отношения по обоюдному согласию между мужчинами остаются уголовным преступлением с наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сообщений о преследовании чиновников за нарушения прав человека не поступали, заключили авторы доклада.