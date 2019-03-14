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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат Казахстана попросил вернуть жезлы регулировщикам

CA-NEWS (KZ) -  На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутат Георгий Ким обратился в адрес премьер-министра Аскара Мамина с просьбой рассмотреть возможность вернуть жезлы регулировщикам, передает Zakon.kz.

- C 1 января 2017 года дорожно-патрульная полиция перешла на осуществление надзора за дорожным движением преимущественно методом автопатрулирования, при этом использование жезлов было отменено. Введение министерством внутренних дел в целях улучшения видимости регулировщиков светоотражающих жилетов, манжет для рук и сигнальных перчаток оказались малоэффективными, - отметил он.

По его словам, статистика показывает, что с момента отмены жезлов по стране зарегистрировано 4 факта наезда на сотрудников дорожно-патрульной полиции, осуществлявших регулирование дорожного движения в темное время суток (Алматы – 2, Астана и Шымкент – по 1).

- Основанием к этому запросу послужили встречи наших депутатов в регионах, мониторинг СМИ и наличие статистики, - сказал Ким.

В связи с этим сенатор предлагает рассмотреть вопрос "о целесообразности применения жезла исключительно для регулирования дорожного движения".

- Требования сотрудников дорожной полиции должны быть понятны не только водителями Казахстана, но и водителям, осуществляющим транзит товаров и транспортных средств через территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, так как реализация транзитного потенциала является одним из приоритетных направлений экономической политики Казахстана, - заключил депутат.

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