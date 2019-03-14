На таджикско-кыргызской границе произошел очередной конфликт

- Таджикистан, происшествия
- 17:48, 14 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Вице-премьер-министр Кыргызстана Жеңиш Разаков 14 марта встретился с представителями силовых структур на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает корреспондент кыргызского издания Turmush.
14 марта Ж.Разаков приехал в село Ак-Сай, на место конфликта граждан двух стран. Он проводил встречу с представителями правоохранительных органов.
В это время с таджикской стороны был произведен выстрел. В результате был ранен милиционер с кыргызской стороны. Его госпитализировали.
Вскоре Ж.Раззаков встретился с местными жителями.
Сотрудники правоохранительных органов усилили меры по охране общественной безопасности на участке.
Таджикское информагентство «Азия-Плюс» пишет следующее:
Сегодня, 14 марта примерно в 15:10 вооруженные граждане Кыргызстана открыли огонь по гражданам Таджикистана.
«Они открыли огонь в селе Точикон джамоата Ворух. В результате один человек - 37-летний Рафоиддин Тешаев - погиб, еще двое ранены, их доставили в больницу», - сообщил житель джамоата.