Для расследования причин конфликта на таджикско-кыргызской границе будет создана межгоскомиссия

CA-NEWS (TJ) - 14 марта состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Как сообщает пресс-служба главы КР, президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

Жээнбеков и Рахмон отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

Президенты были едины во мнении, что народы двух стран, имеющие вековые добрососедские отношения должны жить только в мире и дружбе, говорится в сообщении.

На месте инцидента находятся вице-премьер-министр КР Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Иброхим Азим - для координации работы госорганов двух стран по стабилизации ситуации.

Тем временем ситуация на границе с Таджикистаном обострилась. Как сообщила таджикская служба «Азаттыка» - радио «Озоди» - на кыргызско-таджикской границе убит еще один гражданин Таджикистана. Со ссылкой на источники сообщается, что жертвой стал житель села Ходжаи Аъло Рафоуддин Тешаев.

Его кончину корреспондентам подтвердила главврач больницы Воруха Карима Хакимова. По словам врача, Тешаев погиб на месте. Пуля попала в грудь. В больницу Воруха также доставлены двое других пострадавших граждан Таджикистана, которые получили увечья в результате попадания камней.

Ранее Главное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщало, что ранения от камней получили 11 граждан РТ. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу. Кроме того, сообщается, что один человек - 43-летний житель села Ходжаи Аъло - погиб от огнестрельного ранения.

Вместе с тем, в Кыргызстане подтвердили ранение своего гражданина. 14 марта во время обострения конфликта он получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта. С обеих сторон есть пострадавшие. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка.