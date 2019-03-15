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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан снял запрет на ввоз гранатов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Казахстан с 14 марта снял ограничения на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана, введенные с 19 февраля, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Узбекистана.

Договоренность о снятии ограничений была достигнута в Астане по итогам переговоров начальника Узгоскарантина Иброхима Эргашева с заместителем министра сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой и заместителем председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Алмабеком Марсом.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, карантинной фитосанитарной ситуации в двух странах и контроля за экспортом и импортом подкарантинной продукции.

Напомним, что 19 февраля этого года Казахстан ввёл временный запрет на ввоз в республику узбекских гранатов. Как сообщало Министерство сельского хозяйства Казахстана, причиной стало выявление в плодах гранатов вредителей, в частности, червеца Комстока.

Сообщалось, что за последний месяц текущего года Казахстан выявил два факта поставки с территории Узбекистана гранатов, зараженных карантинным объектом.

Колонии червеца приводят к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются их вкусовые качества, уменьшается вес.

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