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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей

CA-NEWS (CA) -  Преступники открыли стрельбу 15 марта в двух мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Подтверждена смерть девяти человек, количество пострадавших неизвестно. В момент инцидента в одной из мечетей было около 300 человек.

Выстрели прогремели в мечети "Аль-Нур"в новозеландском городе городе Крайстчерч и в мечети соседнего города Линвуд, сообщают местные СМИ.

Screenshot-2019-3-15 Fatal shootings at Christchurch mosques

Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

По подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек, сообщили в полиции.

По неподтвержденной информации, еще один стрелок находится в районе больницы Крайстчерча.

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

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