В Узбекистане при даче крупной взятки задержан прокурор, расследовавший дело экс-генпрокурора Кадырова

CA-NEWS (UZ) - Бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев 8 марта этого года был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности при даче крупной взятки одному из высокопоставленных узбекских чиновников, передает centralasian.org.



Об этом на условиях анонимности сообщил чиновник, работающий в правоохранительных органах Узбекистана. Данную информацию подтвердил адвокат, имеющий непосредственное отношение к данному процессу. По словам адвоката, Тошев был задержан при даче взятки в размере 50 тысяч долларов США, в отношении него избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат говорит, что попытка дачи взятки была зафиксирована видеокамерой.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана, Тошева освободили от занимаемой должности 4 марта этого года «за допущенные ошибки в обеспечении законности, ранней профилактики правонарушений и воспитании кадров». После чего он был отстранен от системы прокуратуры.

Напомним, что в апреле 2016 года Улугбек Тошев был уволен с должности прокурора Яккасарайского района города Ташкента под предлогом того, что являлся «приближенным» экс-генпрокурора Рашида Кадырова. После этого некоторое время Тошев работал прокурором Янгиюльского района Ташкентской области. До 2015 года Тошев работал заместителем прокурора Самаркандской области.

Улугбек Тошев, по словам источников, в 2017 году некоторое время руководил следственной группы, расследовавшей уголовное дело, возбужденное против бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.

Как пишет журналист из Ташкента Сергей Ежков, специфические методы ведения следствия по данному уголовному делу были оценены по достоинству – в результате Улугбек Тошев пошел на повышение, став прокурором Наманганской области.

По данным некоторых узбекистанских СМИ, следственная группа, которой руководил Тошев, в рамках «кадыровского дела» организовала арест 21 чиновника, большая часть которых – прокурорские работники.

Отметим, что 11 марта на сайте Генпрокуратуры Узбекистана было опубликовано сообщение относительно подкупа сотрудников прокуратуры.

В этом сообщение говорится, что в 2018 году было зафиксировано 98 случаев предложения взятки сотрудникам прокуратуры.