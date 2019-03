Выпущен трейлер к фильму японского режиссёра Киёси Куросава об Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Известный японский режиссер Киёси Куросава выпустил трейлер к фильму "На край земли" (To the Ends of the Earth), снятому в Узбекистане.

Как ожидается, новый фильм режиссёра Куросавы, ранее удостаивавшегося премий на международных кинофестивалях, в частности, награды «Лучший режиссер» на престижном Каннском кинофестивале, выйдет на экраны Японии в июне текущего года.

"Некогда великая Империя Тимуридов очаровывала меня на протяжении десятилетий. Сегодня на ее месте живет узбекский народ. Я сниму фильм в сердце Шелкового пути с любимой командой и на очень личную тему. "На край света" не похож на другие мои фильмы, это сразу несколько мечт, которые сбудутся, — сказал Куросава в интервью японской прессе перед началом съёмок и отъездом в Узбекистан.

Главную роль в новом фильме Куросавы сыграла известная японская ведущая реалити-шоу для туристов Yoko. Героиня фильма путешествует по различным регионам Узбекистана, в частности в Самарканде она пытается поймать мифическую рыбу, и после этого начинаются её необычные приключения.

Комитет по туризму Узбекистана сообщал о начале работ творческой группы режиссёра Куросавы над фильмом в Узбекистане в сентябре 2017 года.

Киёси Куросава - автор около 50 фильмов, режиссёр известен в основном своими работами в жанрах хоррор, триллер, детектив.