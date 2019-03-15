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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался экс-глава Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов
Предыстория: В Узбекистане впал в кому один из влиятельных сенаторов Мираброр Усманов – СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 15 марта, в возрасте 71 года скончался сенатор, экс-председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана и ФФУ, сенатор Мираброр Усманов. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось ранее, 12 марта Мираброр Усманов был госпитализирован в реанимационный отдел одного из медучреждений с заболеванием лёгких и дыхательных путей.

Мираброр Усманов будет похоронен 15 марта на кладбище «Минор» в Юнусабадском районе столицы.

Мираброр Усманов в различные годы руководил Федерацией футбола Узбекистана, Национальным олимпийским комитетом, а также Федерацией футбола Центральной Азии.

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