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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Народный артист России Юрий Стоянов стал послом туризма Узбекистана в РФ

CA-NEWS (UZ) -  Народный артист Российской Федерации (РФ) и общественный деятель Юрий Стоянов назначен послом туризма Узбекистана В России. Об этом сообщает Kun.uz, ссылаясь на представителей Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

14 марта в посольстве Узбекистана в России состоялась презентация туристического потенциала Узбекистана.

Важным событием в рамках презентации стало назначение посла Туризма Узбекистана в России, которым стал российский актер и общественный деятель, народный артист РФ Юрий Стоянов. В задачи нового посла туризма будет входить активное содействие в продвижении туристического бренда Узбекистана в Российской Федерации.

Юрий Стоянов поблагодарил народ Узбекистана потому, что во время Великой Отечественной войны узбекская семья помогла выжить его родным и многим русским.

"Моя мама была спасена в Ташкенте в годы эвакуации. Ее там выкормили, вырастили и отпустили обратно в большой Союз. Ее рассказы были такими пронзительными, наполненными благодарностью и нежностью к этим очень добрым и простым людям. Я сам не раз бывал в Узбекистане и хочу сказать, что туда надо ехать не в гости, а к друзьям. Даже их рефлекторный жест при приветствии – это демонстрация искреннего чуткого отношения к каждому гостю", — подчеркнул Стоянов.

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