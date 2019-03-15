Объем внешней торговли Таджикистана снизился на $32 млн.

CA-NEWS (TJ) - На сумму около $600 млн. наторговал Таджикистан с зарубежными странами за первые два месяца текущего года. По статистическим данным, в январе-феврале этого года сумма внешнеторгового оборота составила $597 млн., что на $32 млн. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Авеста.



По данным источника, сумма экспорта за этот период составила более $120 млн., что на 22% меньше показателя экспорта за аналогичный период прошлого года. Экспорт продукции в январе-феврале 2018 года произведен на сумму $154 млн.

Объем импорта товаров за этот период составил $477 млн. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $475 млн.

Главным торговым партнером Таджикистана в январе-феврале этого года являлась Россия: объем таджикско-российского товарооборота составил $155 млн.

С Казахстаном за два месяца нынешнего года Таджикистан наторговал на $125 млн., с Китаем – $80 млн.