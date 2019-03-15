Казахстанского банкира Жомарта Ертаева экстрадировали из России в Астану

CA-NEWS (KZ) - Жомарт Ертаев экстрадирован из России в Казахстан, сообщает генпрокуратура РК.

В марте прошлого года он был объявлен в международный розыск.

Ертаев Ж. подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО "BANK RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами.

Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников Банка – ранее экстрадированный Ибрагим Б., Мажинов И., Туганбай Д., Едигенев Д., Мамырбеков А., Шарипов Т. и другие.

Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге ($39 млн) и арестовано имущество на 48 млрд тенге ($127 млн).

В настоящее время специальными прокурорами расследование по делу завершено, участники процесса ознакамливаются с материалами.

Ертаев водворен в следственный изолятор Астаны.