Н.Назарбаев принял участие в открытии Всемирных специальных Олимпийских игр в ОАЭ

CA-NEWS (KZ) - Во время рабочего визита в ОАЭ 14 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна принял участие в торжественной церемонии открытия Всемирных специальных Олимпийских игр на стадионе Zayed Sports City, сообщает сайт Акорды.

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Специальные Олимпийские игры, которые проходят в Абу-Даби с 8 по 22 марта 2019 года, стали первыми подобными состязаниями в истории стран Ближнего Востока и Северной Африки. В них принимают участие свыше 7500 спортсменов из более 170 государств мира. Атлеты будут соревноваться в 24 видах спорта.

Казахстан представляют 67 спортсменов в 15 видах спорта.

Нурсултан Назарбаев с рабочим визитом находится в ОАЭ. 13 марта он встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки дня, а также аспекты взаимодействия в сфере туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики и сельского хозяйства.