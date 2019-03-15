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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интерпол выдал ордер на арест 20 саудовцев по делу об убийстве журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) -  Интерпол выдал международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Daily Sabah.

Интерпол распространил "красные уведомления" в отношении двух десятков саудовцев, означающие предписание о задержании. Отмечается, что предписания об аресте были выданы Интерполом по запросу Турции.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги сотрудничал с изданием The Washington Post и критиковал политику Эр-Рияда. Журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября прошлого года. Его тело до сих пор не найдено.

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