Самые дорогие в мире духи стоимостью $1,3 млн представили в Дубае

CA-NEWS (CA) - В торговом центре Dubai Mall, расположенном в Дубае, выставили самые дорогие в мире духи стоимостью почти $1,3 млн, сообщается на официальном сайте парфюмерного дома.

Аромат разработан маркой Nabeel и носит название Shumukh, что в переводе с арабского означает «Заслуживающий самого лучшего»

Флакон из муранского стекла, вмещающий три литра парфюма, стоит на пьедестале высотой 1,97 метра, его украшают 3 571 бриллиант, почти 2,5 кг золота, а также серебро, жемчуг и топаз.

"Shumukh объединяет ювелирное и парфюмерное искусство, создавая единственный в своем роде шедевр, который рассказывает историю Арабских Эмиратов через ключевые элементы дизайна", – отмечается на сайте бренда.

Флакон украшают фигуры арабских скакунов, сокола, розы, а также диван – символ арабского гостеприимства и жемчуг – символ дайвинга.

Аромат, который подходит и мужчинам, и женщинам, создавался три года. Его автор – главный парфюмер группы компаний Nabeel Perfumes Асгар Адам Али, а также известные мастера из Швейцарии, Италии и Франции.

Сообщается, что для создания аромата применялись только натуральные ингредиенты из разных уголков земного шара: сандал, мускус, индийский агар, турецкая роза, пачули, иланг-иланг и ладан. Отмечается, что аромат держится на коже более 12 часов.

Посмотреть на самые дорогие духи в мире можно будет с 14 по 30 марта на Fashion Avenue дубайского торгового центра.