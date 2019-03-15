Самые дорогие в мире духи стоимостью $1,3 млн представили в Дубае

- Азия и мир, общество
- 10:45, 15 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - В торговом центре Dubai Mall, расположенном в Дубае, выставили самые дорогие в мире духи стоимостью почти $1,3 млн, сообщается на официальном сайте парфюмерного дома.
Аромат разработан маркой Nabeel и носит название Shumukh, что в переводе с арабского означает «Заслуживающий самого лучшего»
Флакон из муранского стекла, вмещающий три литра парфюма, стоит на пьедестале высотой 1,97 метра, его украшают 3 571 бриллиант, почти 2,5 кг золота, а также серебро, жемчуг и топаз.
"Shumukh объединяет ювелирное и парфюмерное искусство, создавая единственный в своем роде шедевр, который рассказывает историю Арабских Эмиратов через ключевые элементы дизайна", – отмечается на сайте бренда.
Флакон украшают фигуры арабских скакунов, сокола, розы, а также диван – символ арабского гостеприимства и жемчуг – символ дайвинга.
Аромат, который подходит и мужчинам, и женщинам, создавался три года. Его автор – главный парфюмер группы компаний Nabeel Perfumes Асгар Адам Али, а также известные мастера из Швейцарии, Италии и Франции.
Сообщается, что для создания аромата применялись только натуральные ингредиенты из разных уголков земного шара: сандал, мускус, индийский агар, турецкая роза, пачули, иланг-иланг и ладан. Отмечается, что аромат держится на коже более 12 часов.
Посмотреть на самые дорогие духи в мире можно будет с 14 по 30 марта на Fashion Avenue дубайского торгового центра.