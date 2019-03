Армия Израиля ответила ударом на ракетный обстрел из сектора Газа. Это первая подобная атака с 2014 года

CA-NEWS (CA) - Из сектора Газа в направлении Тель-Авива 14 марта были пущены две ракеты, соообщила израильская армия. Она нанесла ответные удары по сектору Газа. Это первая подобная атака с 2014 года.

В результате пуска ракет никто не пострадал, разрушений нет, по данным властей, одна ракета упала в пустынной местности, а другая - в море, передает Deutsche Welle.

#BREAKING: 2 Rockets launched towards Tel Aviv; Iron Dome missile defence system intercepted atleast one (In the video you can hear the blast of the interception) pic.twitter.com/TczOVDY7CO