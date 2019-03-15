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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Афганистана попросил увеличить количество грантов для афганских студентов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов и посол Исламской Республики Афганистан в РК Мохаммад Фархад Азими встретились и обсудили дальнейшие перспективы казахстанско-афганского сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Мохаммад Фархад Азими от имени руководства своей страны сообщил о желании вывести отношения между Казахстаном и Афганистаном на стратегический уровень и подписать соответствующее соглашение. Он отметил, что подобные соглашения Афганистан уже заключил с Узбекистаном и Туркменистаном.

Он особо отметил важность обучения афганских студентов в Казахстане. Сейчас многие из них вносят свой вклад в мирное строительство Афганистана. Посол попросил министра иностранных дел РК увеличить количество образовательных грантов.

Глава МИД РК и посол Афганистана отметили, что объём взаимной торговли между двумя странами растёт и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество имеет перспективы.

"Казахстан заинтересован в увеличении экспорта зерна и продуктов его переработки в Афганистан, в укреплении сотрудничества и взаимодействия в транзитно-транспортной и гуманитарной сферах, в реализации железнодорожных и инфраструктурных проектов на территории Афганистана, а также в продолжении образовательной программы РК для афганских граждан. Военно-техническое сотрудничество является одним из возможных аспектов двустороннего взаимодействия", – отметили в МИД РК.

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