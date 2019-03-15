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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане изготовили 7-тонный казан для приготовления сумаляка

CA-NEWS (UZ) -  Алмалыкский горно-металлургический комбинат изготовил огромный казан для сумаляка с рекордным размером, сообщила пресс-служба предприятия.

7-тонный казан необходим для приготовления праздничного сумаляка в ходе Фестиваля туризма и народных обычаев «Сумаляк сайли», который пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.

В прошлом году организаторы мероприятия приготовили пять тонн этого вкуснейшего лакомства. Теперь же они планируют побить собственный рекорд, чтобы достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Руководство города обратилось к комбинату с просьбой изготовить казан и очаг необходимых размеров.

Его диаметр составил 3,8 метра, объем — 7 тысяч литров, общий вес — 4600 килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны.

Планируется, что в новом казане будет приготовлено свыше 7 тонн сумаляка.

Напомним, что в прошлом году в приготовлении 5 тонн сумаляка участвовали более 300 женщин. По местным традициям, в приготовлении этого весеннего лакомства должны участвовать только женщины. Для приготовления традиционного блюда было использовано 2 тонны пшеницы, 2 тонны муки, 1 тонна масла, 450 кг кукурузной муки и 50 кг навата (сахар в виде крупных кристалов).

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