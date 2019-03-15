Туркменистан подал в суд на «Белгорхимпром» за неработающий Гарлыкский комбинат

- Туркменистан, общество
- 11:42, 15 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - 13 марта глава белорусской компании «Белгорхимпром» Вячеслав Коршун подтвердил, что получил претензии туркменской стороны по поводу строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината, сообщает Хроники Туркменистана.
Ранее одно из неофициальных проправительственных туркменских изданий опубликовало список претензий Туркменистана к качеству сданного объекта.
По версии туркменской стороны, «Белгорхимпром»:
- не завершил в полном объеме горно-капитальные работы;
- не завершил обустройство объектов околоствольного двора, в том числе центрально-понизительная подстанция, подземный гараж, магистрально-конвеерный транспорт, медицинский пункт, аппаратная, система пожаротушения и т.д.;
- не наладил работу скипового подъемного механизма на проектных показателях;
- не завершил оставшиеся строительные и электротехнические работы;
- не завершил работы по вентиляции и аспирации;
- не завершил работы по монтажу и наладке автоматизированной системы управления технологическим процессом;
- не завершил работы по наладке в отделениях грануляции и хранения готовой продукции;
- не завершил в полном объёме поставку оборудования;
- не осуществил ни одной поставки запасных частей к технике и оборудованию;
- не завершил другие существенные работы.
Как пишет издание, белорусская компания обещала устранить все недочеты в течение года после сдачи ГОК в эксплуатацию.
Отметим, что спустя два года после открытия комбинат производит лишь 2% от запланированного объема продукции.
Вячеслав Коршун в свою очередь заявил, что в белорусской компании не отрицают, что не выполнили часть обязательств по строительству калийного комплекса, но по вине туркменской стороны. «Туркменхимия» не заплатила «Белгорхимпрому» за выполненные работы более 150 млн долларов.
– Мы выполнили работы, за которые нужно заплатить. А если работы не оплачиваются, то почему я должен делать что-то бесплатно?! Зачем я буду кредитовать Туркменистан, когда у нас достаточно проектов, которые требуют высокоэффективных вложений, которые позволяют четко понимать, что оплата будет?! Мы со своей стороны требуем оплаты за выполненные работы на сумму не менее 150 миллионов долларов, — цитирует слова гендиректора «Белгорхимпрома» издание naviny.by.
Напомним, что ранее «Туркменхимия» отказалась выплатить задолженность и допустить сотрудников «Белгорхимпрома» на комбинат для технического сопровождения его работы.
Одной из главных претензий белорусской компании, помимо многомиллионной задолженности, стало то, что туркменская сторона удерживает ее технику и пытается наладить работу комбината своими силами, отказавшись от услуг квалифицированных специалистов, выразив опасения что комбинат эксплуатируется ненадлежащим образом.
Туркменская сторона в свою очередь объявила, что «незаконченность работ реально угрожает не только безопасности производства работ, но и возможности возникновения техногенной катастрофы, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьезный экологический ущерб».
Официальные власти Туркменистана или представители концерна «Туркменхимия» эту информацию пока никак не комментируют.