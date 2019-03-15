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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав Узбекистана отзывает лекарства, содержащие фенспирид

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане отзывают из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид, сообщает Kun.uz.

Согласно данным Минздрава Узбекистана, это вещество может повлиять на работу сердца - в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. В свою очередь это может привести даже к остановке сердца.

Наименование препаратов: «Эреспал» (таблетки покрытые оболочкой 80 мг), «Эреспал» (сироп 150 мл) и «Сиресп» (сироп 2мг/мл 150 мл).

Регистрационные удостоверения на эти препараты были аннулированы и исключены из Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в республики.

Также получены сообщения от компании «Гедеон Рихтер» (Венгрия) о действиях регуляторного органа в отношении принятия решений по препарату «Эпистат», который содержит фенспирид.

В настоящее время ожидается поступления информации от остальных компаний «Галичфарм» ПАО «Киевмедпрепарат»; «Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» (Турция) «World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.» (Турция), «Glenmark Pharmaceuticals Ltd» (Индия), по которым также будут приняты соответствующие решения.

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