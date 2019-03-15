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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Британии мужчина почистил уши ватной палочкой и повредил себе мозг

CA-NEWS (CA) -  Британец почистил уши ватной палочкой и заработал гнойное воспаление головного мозга. Об этом сообщает информационный портал Global News со ссылкой на медицинский журнал The British Medical Journal.

Пожелавший остаться неизвестным 31-летний мужчина пожаловался терапевту на сильную боль в левом ухе. Пациент признался, что страдает от боли уже десять дней, также у него начались мигрени, тошнота и рвота. Терапевт прописал ему антибиотик от ушной инфекции, передает Lenta.ru.

Таблетки не помогли, у мужчины случился припадок, и его доставили в больницу. Там пациент сообщил докторам, что за несколько дней до госпитализации с трудом вспоминал имена и чувствовал себя потерянным. Британец добавил, что последние пять лет плохо слышал левым ухом.

Пациенту сделали компьютерную томографию и обнаружили в его мозгу скопления гноя, а в слуховом проходе инородное тело. Мужчине диагностировали некротический наружный отит и субдуральный абсцесс. Врачи приняли решение сделать операцию. Во время процедуры доктора обнаружили, что причиной болей стал кусочек ваты.

Спустя десять недель после операции пациент чувствует себя хорошо. По словам врачей, у него нет никаких симптомов неврологических заболеваний, и его не беспокоит боль в ухе. Компьютерная томография показала, что внутричерепной абсцесс исчез.

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