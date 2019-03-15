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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан - единственный в ближнем зарубежье, с кем Таджикистан имеет плюсовой экспорт

CA-NEWS (TJ) -  Объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном после январского падения удалось восстановить в феврале этого года, передает Азия Плюс.

Две соседние страны наторговали за два первые месяца между собой на $29 млн. 872 тыс. Экспорт таджикской продукции произведен на сумму $15 млн. 669 тыс., а из Узбекистана импортировано товаров на сумму 14 млн. 203 тыс., сообщает Таможенная служба при правительстве РТ.

Таджикско-узбекский двусторонний товарооборот в январе-феврале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 3% (на $987 тыс.): в январе-феврале 2018 года торговый оборот между двумя странами составлял $28 млн. 885 тыс.

Между тем, объем экспортируемой в Узбекистан таджикской продукции сократился на $3 млн., в то время как импорт узбекских товаров Таджикистаном вырос почти на $4 млн.

Несмотря на это, Узбекистан остается единственной страной ближнего зарубежья, с которой Таджикистан имеет плюсовой баланс: экспорт превалирует над импортом на $1,4 млн.

Двусторонняя торговля между Таджикистаном и Узбекистаном существенно сократилась в январе после непрерывного роста за последние годы.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, товарооборот между двумя странами в январе этого года составил чуть более $10,2 млн, что почти на 35% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

До этого на протяжении четырех последних лет таджикско-узбекский товарооборот вырос почти в 22 раза: с $13 млн. по итогам 2014 года до почти $287 млн. в 2018 году.

Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Из Узбекистана в Таджикистан импортируется природный газ, текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, электрическое и механическое оборудование.

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