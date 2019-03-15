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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В СМИ появилось полное видео расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии: погибли 49 человек
Предыстория: В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей

CA-NEWS (CA) -  В сети появилось видео, снятое преступником во время расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии.

На ролике видно, как преступник подходит к зданию с ружьем в руках и расстреливает своих первых жертв. После этого он берет в руки штурмовую винтовку и начинает поливать огнем во все стороны, добивая раненых, передает Lenta.ru.

Видео было снято в городе Крайстчерч. По официальным заявлениям в результате нападения погибли 49 человек.

*Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

"Полиция знает о том, что в интернете распространяется очень тяжелая видеозапись, связанная с инцидентом в Крайстчерч. Мы убедительно просим не распространять эту ссылку. Мы работаем над удалением записи", - сообщает полиция в Twitter.

Стрелком оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. Издание New Zealand Herald выяснила, что накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.

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