Минздрав: Эпидемиологическая ситуация по менингиту и кори в Узбекистане под контролем

CA-NEWS (UZ) - Эпидемиологическая ситуация по менингиту и кори в Узбекистане стабильная и находится под контролем. Об этом сообщил руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Нурмат Атабеков на пресс-конференции Министерства здравоохранения.

Узбекистанцы обеспокоены слухами о вспышках кори и менингита, сообщает Nuz.uz. Известно о случаях летальных исходов. Один из них был описан в группе «Врачи Ташкента». 5 марта полуторагодовалый ребёнок был госпитализирован в Городскую клиническую инфекционную больницу №1 с подозрением на менингококковый менингит. Накануне врачи скорой, дважды приезжавшие на вызов, диагностировали у маленького пациента ОРВИ, а после пищевую аллергию. В результате ребёнок попал в инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии и был определен в реанимацию. Ему провели гемодиализ, но спасти жизнь малыша не удалось. По словам руководителя института эпидемиологии, причиной смерти стала острая почечная недостаточность, которая редко встречается при менингококковой инфекции.

Комментируя ситуацию в городе и стране, Нурмат Атабеков отметил, что наблюдается сезонный подъём заболеваемости менингитом. При этом эпидемиологическая ситуация в республике стабильна и находится под контролем. Главный эпидемиолог Минздрава разъяснил, что подъём заболеваемости, которая имеет вспышечный характер, наблюдается каждые 15 – 30 лет. В таких случаях в год регистрируется примерно до 30 случаев менингита и проводится вакцинация. Сейчас же уровень заболеваемости ниже эпидемических порогов.

«В 2017 году Узбекистан получил сертификат ВОЗ о том, что у нас элиминирован местный случай кори в течение 36 месяцев. Не исключается завоз инфекции из других стран: России, Казахстана, Индии, Турции. Сегодня мы можем говорить о нескольких подозрительных случаях кори у детей пяти – шестимесячного возраста, одного взрослого и больного, получившего первую вакцину (вакцинация от кори двукратная: в год и повторная в 6 лет). Каждый из них взят под строгий контроль. Осложнений не наблюдается», - сказал Нурмат Атабеков.

Главный эпидемиолог Минздрава отметил, что медицинский персонал Ташкента предупрежден о возможных случаях выявления этих инфекционных заболеваний и сохраняет эпидемиологическую настороженность. Внимание сосредоточено на ранней диагностике заболеваний и на качественном проведению лечебных, профилактических работ.