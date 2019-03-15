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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Комитет ООН по правам человека рекомендовал Казахстану включить защиту ЛГБТ в законодательство

CA-NEWS (KZ) -  Комитетом ООН по правам человека на 65-ой сессии в Женеве была принята рекомендация о включении вопроса о ликвидации дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в законодательство Казахстана, сообщает 14 марта казахстанская феминисткая инициатива "Феминита".

Докладчик комитета Здислав Кедзя, беседуя на сессии с секретарём Комиссии по правам человека при президенте РК Тастемиром Абишевым, задал вопрос о дискриминации в Казахстане по признаку СОГИ (сексуальная ориентация и гендерная идентичность).

"Я не получил ответа на вопрос о конкретных мерах, предпринимаемых для того, чтобы либо предотвратить, либо ликвидировать дискриминацию на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Никакой информации о конкретных делах, каких-то конкретных ситуациях. В стране нет конкретного закона, предусматривающего защиту подобной группы. Так вот хотелось бы, чтобы вы любезно это прокомментировали, потому что проблема-то есть, насколько нам это известно", – говорил на сессии Здислав Кедзя.

Тастемир Абишев ответил, что представители ЛГБТ в К азахстанемогут подавать жалобы в национальные учреждения по правам человека, органы прокуратуры, а также обращаться в судебные органы для защиты своих нарушенных либо оспариваемых прав и свобод.

"Следует отметить, что конституционный принцип равенства всех перед законом и судом последовательно проводится адресованным законодательствам: в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, а также в Гражданско-процессуальном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях запрещены дискриминация по полу и сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Дамы и господа, в статье 45 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан, в том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – сказал Тастемир Абишев.

Со-основательница "Феминиты" Гульзада Сержан выступила с альтернативным докладом "Ситуация лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных женщин в Казахстане". Она говорила о необходимости принятия антидискриминационного законодательства, приводила примеры случаев правонарушений на основании СОГИ на рабочих местах и при получении медицинских услуг.

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