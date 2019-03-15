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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикского борца Умеда Хасанбекова наказали за допинг

CA-NEWS (TJ) -  Международная федерация самбо (FIAS) отстранила таджикского спортсмена Умеда Хасанбекова от участия в международных соревнованиях до февраля 2023 года за использование допинга. Об этом сообщает официальный сайт FIAS.

По информации Международной федерации самбо, таджикский борец употреблял запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты.

В опубликованном на сайте FIAS списке фигурируют 19 спортсменов из 10 стран. Больше всего запрещенные препараты употребляли российские борцы (6 человек) и Казахстана (4). Среди тех, кому FIAS запретила участие в международных соревнованиях сроком от 2 до 4 лет, также спортсмены из США, Бельгии, Венесуэлы, Парагвая, Сербии, Кыргызстана и Монголии.

Таджикский самбист Умед Хасанбеков в сентябре прошлого года завоевал «серебро» XVIII Летних Азиатских игр, которые прошли в Индонезии. Умед Хасанбеков, выступавший в соревнованиях по самбо в весовой категории до 90 кг., в финале проиграл спортсмену из Узбекистана Камолиддину Холматову.

Решением FIAS Умед Хасанбеков лишен серебряной медали Летних Азиатских игр.

​Напомним, в декабре 2015 года Объединенный мир борьбы ( UWW ) дисквалифицировал на четыре года от участия в соревнованиях члена сборной Таджикистана по вольной борьбе Зелимхана Юсупова за использование допинга на Чемпионате Азии в Катаре.

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