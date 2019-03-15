РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились в первую очередь ликвидировать конфликт

CA-NEWS (TJ) -  В Баткене прошла очередная встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана по обсуждению ситуации на границе.

Как рассказал вице-премьер-министр КР Жениш Разаков, стороны назвали первоочередной обязанностью ликвидацию конфликта между жителями. Только после этого стороны намерены обсудить вопросы строительства объездной дороги и уточнения границ. Делегацию Таджикистана возглавляет заместитель премьер-министра Азим Иброхим. Сегодня переговоры будут продолжены.

Встречи проходят в селе Кок-Таш Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта. С обеих сторон есть пострадавшие.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. Таджикистан сообщил, что в ходе конфликта погибли двое граждан РТ.

15 марта Государственная пограничная служба Кыргызстана ситуацию на границе с Таджикистаном оценивает как относительно стабильную.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Boeing поддержал запрет на модель рухнувшего в Африке самолета
  • В регионах Таджикистана наблюдаются отключения электроэнергии
  • В Туркменистане нет свободы политических выборов и однополые браки между мужчинами все еще уголовно наказуемы, - доклад Госдепа США
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×