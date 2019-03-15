Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились в первую очередь ликвидировать конфликт

CA-NEWS (TJ) - В Баткене прошла очередная встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана по обсуждению ситуации на границе.

Как рассказал вице-премьер-министр КР Жениш Разаков, стороны назвали первоочередной обязанностью ликвидацию конфликта между жителями. Только после этого стороны намерены обсудить вопросы строительства объездной дороги и уточнения границ. Делегацию Таджикистана возглавляет заместитель премьер-министра Азим Иброхим. Сегодня переговоры будут продолжены.

Встречи проходят в селе Кок-Таш Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта. С обеих сторон есть пострадавшие.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. Таджикистан сообщил, что в ходе конфликта погибли двое граждан РТ.

15 марта Государственная пограничная служба Кыргызстана ситуацию на границе с Таджикистаном оценивает как относительно стабильную.