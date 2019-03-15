Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились в первую очередь ликвидировать конфликт

- Таджикистан, общество
- 13:26, 15 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Баткене прошла очередная встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана по обсуждению ситуации на границе.
Как рассказал вице-премьер-министр КР Жениш Разаков, стороны назвали первоочередной обязанностью ликвидацию конфликта между жителями. Только после этого стороны намерены обсудить вопросы строительства объездной дороги и уточнения границ. Делегацию Таджикистана возглавляет заместитель премьер-министра Азим Иброхим. Сегодня переговоры будут продолжены.
Встречи проходят в селе Кок-Таш Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района.
Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана начался 13 марта. С обеих сторон есть пострадавшие.
По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.
Погранведомство Таджикистана заявляет, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. Таджикистан сообщил, что в ходе конфликта погибли двое граждан РТ.
15 марта Государственная пограничная служба Кыргызстана ситуацию на границе с Таджикистаном оценивает как относительно стабильную.