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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции открылась самая большая в Европе больница

CA-NEWS (CA) -  14 марта в Анкаре была открыта самая большая городская больница в Европе. На церемонии открытия приняли участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, министр здравоохранения Фахреттин Коджи, послы и представители 45 иностранных стран, передает Daily Sabah.

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В больничном комплексе Билькент 3704 койко-места, 904 кабинета, отделение интенсивной терапии на 674 места и 131 кабинет хирургии, где ежедневно можно проводить более 600 операций.

По словам министра здравоохранения Республики Фахреттина Коджи, больница Билькент станет самым крупным комплексом в Европе. Он также подчеркнул, что особое внимание при создании комплекса было уделено внедрению новейших технологий, используемым в лабораторных исследованиях и хирургических отделениях новой больницы.

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