В Новой Зеландии полиция взорвала два бесхозных рюкзака на железнодорожной станции

CA-NEWS (CA) - В Новой Зеландии 15 марта правоохранительные органы произвели контролируемый взрыв на железнодорожной станции в новозеландском городе Окленд, где были найдены два бесхозных рюкзака, сообщает газета New Zealand Herald.

Представители городской полиции прибыли на железнодорожную станцию по вызову. Сообщалось, что в одной из секций станции были найдены два бесхозных рюкзака. Полиция оцепила территорию, где были обнаружены подозрительные предметы, к ним был направлен робот для обезвреживания взрывных устройств. Через некоторое время, как отмечает издание, был слышен контролируемый взрыв.

Как заявил официальный представитель станции, эвакуация пассажиров не проводилась. Как ожидается, инцидент не повлияет на движение поездов.

Напомним, ранее преступники открыли стрельбу в двух мечетях в результате чего погибли 49 человек.



