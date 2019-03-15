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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новой Зеландии подтвердили задержание четырех участников атаки на мечети

CA-NEWS (CA) -  Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн 15 марта подтвердила, что в связи со стрельбой в мечети города Крайстчерче задержаны четыре человека.

"Сейчас задержаны четыре человека, один из которых, как говорилось публично, рожден в Австралии. Эти люди, как я бы сказала, имели экстремистские взгляды", - заявила она в ходе обращения, трансляция которого велась по местному телеканалу.

Стрельбу в новозеландском Крайстчерче открыл уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант (Brenton Tarrant), сообщает телеканал 1 News со ссылкой на источник в полиции Австралии.

Ранее сообщалось, что предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором рассказал о своих намерениях. Также, по данным газеты New Zealand Herald, он снимал нападение на видео.

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