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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый завод по производству полимерного битума открылся в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  14 марта состоялась церемония открытия первого завода по производству жидкого битума в Монголии, сообщает Montsame.

Компания «Аашто» построила данный завод и будет производить битум для дорожного строительства в соответствии с международными стандартами качества. В процессе исследования и строительства завода участвовали специалисты из России, Италии и Германии.

Битумная продукция завода увеличит прочность ныне используемого битума в 3 раза и её рабочая температура составляет от -46 до 68 градусов Цельсия.

Директор нового завода Н.Энхтур сказал: «Мы стремимся довести качество отечественных дорог до европейских стандартов. Срок эксплуатации автодорог увеличится в два раза за счет использования изделий нашего завода. Наша продукция тестирована в научно-исследовательских институтах Канады, Казахстана и России».

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