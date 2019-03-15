Десять лет колонии получил в Новосибирске мигрант из Узбекистана, отправивший террористам $2

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CA-NEWS (UZ) - В Новосибирске завершился судебный процесс над гражданином Узбекистана Абдувахидом Мирзабоевым, который обвинялся в содействии терроризму и вербовке людей в ряды группировки «Исламское государство».

Как сообщило 14 марта издание 14 марта «Коммерсантъ», решением суда мужчина приговорён к десяти годам колонии.

Мирзабоев на суде признал, что послал 2 доллара одному из боевиков, но отверг обвинения в том, что он вербовал людей для «Исламского государства».

Как указывается в материалах расследования, весной 2018 года Мирзабоев через Telegram-канал завел переписку с земляком по имени Мухамад, воевавшим в группировке «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» — одном из многочисленных подразделений ИГ. Земляк просил перевести на Qiwi-кошелек деньги, и Мирзабоев перевёл ему 133 рубль 84 копейки ($2).

Российские силовики считают, что это был пробный платеж. Также, по версии следствия, в последующем Мирзабоеву стали писать и просить деньги еще двое джихадистов. Один из них просил выслать ему через Telegram $1 тыс. Кроме того, Мирзабоев предлагал людям из своего окружения поехать в Сирию для участия в военных действиях.

В мае 2018 года подозреваемого задержали сотрудники новосибирского управления ФСБ, когда он хотел уехать в Сирию.