В Узбекистане 91-летняя женщина впервые получила свидетельство о рождении

CA-NEWS (UZ) - 91-летняя женщина впервые получила свидетельство о рождении в Кашкадарьинской области Узбекистана.

По данным агентства УзА, 14 марта сотрудники Агентства госуслуг, занимавшиеся подомовым обходом по проблемам населения, обнаружили, что у 91-летней жительницы села Керайет Каршинского района Кашкадарьинской области Раджаб Рахматовой не было никаких документов, удостоверяющих личность.

"Раджаб Рахматовой, родившейся в 1928 году, при помощи сотрудников Центра госуслуг, было оформлено и выдано свидетельство о рождении. На основании этого документа, женщине был выдан паспорт", - отмечается в сообщении.

Похожий случай имел место в феврале этого года в Тахиаташском районе Каракалпакстана.

Агентство государственных услуг впервые выдало свидетельства о рождении двум жителям, приграничного с Туркменистаном населённого пункта "Шатыраук", уже по достижении ими 16 лет.