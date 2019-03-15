РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане 91-летняя женщина впервые получила свидетельство о рождении

CA-NEWS (UZ) -  91-летняя женщина впервые получила свидетельство о рождении в Кашкадарьинской области Узбекистана.

По данным агентства УзА, 14 марта сотрудники Агентства госуслуг, занимавшиеся подомовым обходом по проблемам населения, обнаружили, что у 91-летней жительницы села Керайет Каршинского района Кашкадарьинской области Раджаб Рахматовой не было никаких документов, удостоверяющих личность.

"Раджаб Рахматовой, родившейся в 1928 году, при помощи сотрудников Центра госуслуг, было оформлено и выдано свидетельство о рождении. На основании этого документа, женщине был выдан паспорт", - отмечается в сообщении.

Похожий случай имел место в феврале этого года в Тахиаташском районе Каракалпакстана.

Агентство государственных услуг впервые выдало свидетельства о рождении двум жителям, приграничного с Туркменистаном населённого пункта "Шатыраук", уже по достижении ими 16 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Johnson & Johnson выплатит женщине $29 млн за продукцию, которая вызвала у неё рак
  • Япония безвозмездно выделит Монголии $1,8 млн для формирования запасов пресной воды
  • Boeing поддержал запрет на модель рухнувшего в Африке самолета
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×