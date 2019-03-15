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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане открыли частную микробиологическую лабораторию

CA-NEWS (TM) -  14 марта Агенство США по международному сотрудничеству (USAID) совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) официально открыли первую частную микробиологическую лабораторию по пищевой безопасности в Туркменистане, в которой будут проводиться исследования пищевой продукции для обеспечения ее безопасности и сертификации по международным стандартам, сообщает госинформагентство ТДХ.

Основная цель лаборатории – создание необходимых условий для сертификации отечественной продукции и налаживания ее экспорта, что актуально с учетом реализации госпрограммы по импортозамещению и экспорту продукции.

В год планируется проводить полтора миллиона исследований масложировой, молочной, деликатесной, мясной, рыбной, хлебобулочной, фруктовой, овощной, кондитерской и иной продукции по одиннадцати направлениям.

Сообщается, что лаборатория будет оказывать коммерческие услуги по анализу продуктов питания.

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