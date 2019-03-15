Живущий в Лондоне писатель Хамид Исмаилов потребовал извинений от властей Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Хамид Исмаилов, автор романа «Жинлар базми» («Пляски бесов»), удостоенного на днях престижной премии Европейского банка реконструкции и развития и глава Центральноазиатской службы Би-Би-Си, отказался отвечать на вопросы Национального информагентства УзА.

Корреспондентка Национального информагентства УзА Анора Содикова обратилась с письмом к известному писателю и главе Центральноазиатской службы Хамиду Исмаилову с просьбой ответить на несколько вопросов на тему литературы. Однако в своем ответном письме Хамид Исмаилов любезно отказался отвечать на ее вопросы. Причину такого решения он объяснил тем, что ровно два года назад узбекские власти без объяснения каких-либо причин выдворили его из страны.

Вместе с тем, Хамид Исмаилов написал, что не поедет в Узбекистан до тех пор, пока власти страны не принесут ему официальные извинения.

Напомним, что 1 марта 2017 года Хамида Исмаилова, прилетевшего из Лондона в Ташкент, задержали в столичном аэропорту и в тот же день выдворили из Узбекистана.

Тогда Исмаилов прилетел в Узбекистан в составе делегации Великобритании, а за месяц до этого в Министерство иностранных дел Узбекистана был отправлен список членов делегации, в котором значилась и фамилия Исмаилова. До прилета в Ташкент, узбекский МИД не высказывал никаких возражений по поводу визита писателя.

Причина депортации из Узбекистана писателя и главы Центральноазиатской службы Би-Би-Си Хамида Исмаилова по сей день остается не ясной.

В 2019 году за свой роман «Пляски бесов» Хамид Исмаилов был удостоен престижной премии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Церемония присуждения премии состоялась в Лондоне. Однако ташкентские дипломаты не были замечены на этом мероприятии, несмотря на то, что послу Узбекистана в Великобритании было отправлено официальное приглашение.

​В начале 90-х годов прошлого века Хамид Исмаилов работал с телевизионной командой Би-Би-Си над документальным фильмом об Узбекистане. В конечном итоге государственная комиссия признала фильм «несоответствующим тенденциям культуры». Против Исмаилова было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в попытке свергнуть правительство. В 1992 году Исмаилов покинул Узбекистан, с тех пор он живет и работает в Лондоне.