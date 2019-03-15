Филлип Киркоров сообщил фанатам в соцсетях о приезде в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Российские певцы Филлип Киркоров и Николай Басков 15 марта прибыли в Ташкент для участия в открытии нового ледового дворца Нumo Arena.

В своих акаунтах в соцсетях музыканты рассказали, как их "по-королевски" встретили в Ташкенте, где стоит погода "+22 градуса тепла".

View this post on Instagram A post shared by Семёновна (@7semenovna7) onMar 15, 2019 at 12:10am PDT

Музыканты рассказали о том, как их встретили "по-королевски" на лимузине Maybach.

Напомним, что новый ледовый дворец Нumo Arena, открытие которого состоится сегодня, 15 марта, строили два года. Ожидается, что церемонию открытия посетят 6000 человек.

Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев посетил арену и ознакомился с ходом последних отделочных работ. Сообщалось, что президент примет участие в церемонии открытия комплекса.