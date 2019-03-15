РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Филлип Киркоров сообщил фанатам в соцсетях о приезде в Ташкент
Продолжение: Навка и Киркоров примут участие в открытии ледовой арены в ТашкентеПредыстория: UZ: Президент лично откроет ледовый комплекс Humo Arena в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Российские певцы Филлип Киркоров и Николай Басков 15 марта прибыли в Ташкент для участия в открытии нового ледового дворца Нumo Arena.

В своих акаунтах в соцсетях музыканты рассказали, как их "по-королевски" встретили в Ташкенте, где стоит погода "+22 градуса тепла".

View this post on Instagram

A post shared by Семёновна (@7semenovna7) onMar 15, 2019 at 12:10am PDT

Музыканты рассказали о том, как их встретили "по-королевски" на лимузине Maybach.

Напомним, что новый ледовый дворец Нumo Arena, открытие которого состоится сегодня, 15 марта, строили два года. Ожидается, что церемонию открытия посетят 6000 человек.

Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев посетил арену и ознакомился с ходом последних отделочных работ. Сообщалось, что президент примет участие в церемонии открытия комплекса.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла
  • Япония безвозмездно выделит Монголии $1,8 млн для формирования запасов пресной воды
  • Нурсултан Назарбаев прибыл в ОАЭ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×