Филлип Киркоров сообщил фанатам в соцсетях о приезде в Ташкент
- Узбекистан, общество
- 16:24, 15 марта 2019
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|Продолжение: Навка и Киркоров примут участие в открытии ледовой арены в Ташкенте
|Предыстория: UZ: Президент лично откроет ледовый комплекс Humo Arena в Ташкенте
CA-NEWS (UZ) - Российские певцы Филлип Киркоров и Николай Басков 15 марта прибыли в Ташкент для участия в открытии нового ледового дворца Нumo Arena.
В своих акаунтах в соцсетях музыканты рассказали, как их "по-королевски" встретили в Ташкенте, где стоит погода "+22 градуса тепла".
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Музыканты рассказали о том, как их встретили "по-королевски" на лимузине Maybach.
Напомним, что новый ледовый дворец Нumo Arena, открытие которого состоится сегодня, 15 марта, строили два года. Ожидается, что церемонию открытия посетят 6000 человек.
Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев посетил арену и ознакомился с ходом последних отделочных работ. Сообщалось, что президент примет участие в церемонии открытия комплекса.