Выброс газоводяной смеси произошел на нефтяном месторождении в Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) - На одной из скважин месторождения Каламкас произошел выброс газоводяной смеси. Экологи Мангистауской области проведут проверку по факту выброса, сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии региона Руслан Тукенов, пишет "Лада".



По его информации, инцидент произошел вечером 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас. Разработкой месторождения занимается АО "Мангистаумунайгаз". Бурение скважины производит подрядная компания ТОО "Нефтяная компания Сибу".

По предварительным неподтверждённым данным, при бурении произошло водопроявление. В ходе проверки будут установлены обстоятельства аварии и ущерб, причинённый окружающей среде. Результаты будут сообщены позже", - резюмировал Тукенов.