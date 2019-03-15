Туркменская полиция задерживает прохожих за видео в общественных местах

CA-NEWS (TM) - На рынках Дашогуза и Туркменабада задерживают покупателей за фото и видео съемку в общественных местах. Один из случаев произошел на днях на одном из крупнейших рынков Дашогуза, сообщает Радио Азатлык.



"Сотрудники в штатском на моих глазах скрутили парня за то, что тот фотографировал или снимал на видео на своём телефоне. Он начал возмущаться, а они потащили его за территорию, посадили в машину и увезли. Что он снимал на телефон точно сказать трудно, но случилось это у прилавка с фруктами, видимо он просто делал красивые фото", - сообщил корреспондент Азатлыка в регионе, ставший свидетелем происшествия.

По словам корреспондентов, подобные "акции устрашения" встречаются всё чаще. По их мнению, это связано с тем, что органы безопасности ищут людей, посылающих Азатлыку и другим сайтам фото и видео из Туркменистана.

Ранее сообщалось о массовой проверке телефонов учащихся школ и вузов.

"Я всё чаще слышу о том, что кого-то поймали за то, что он фотографировал или у него в телефоне оказались «компрометирующие» Туркменистан фотографии. А тут случилось прямо у меня на глазах", сообщает корреспондент.

В настоящее время сотрудников полиции можно видеть на всех рынках страны. Полицейские в штатском, а также сотрудники служб безопасности осуществляют наблюдение за ценами.

Случаи задержания граждан за фото и видео в общественных местах накануне произошли и Дашогузской области.

«Возле рынка «Gök bazar» и вокруг него останавливают людей, которые фотографируют на свой телефон», - рассказал 13 марта корреспондент в Дашогузе.

По его словам, это совпало с подготовкой местных властей к приезду президента в Лебапскую область. В ожидании президента в общественных местах, в том числе вокруг крупнейшего рынка, а также на железнодорожном вокзале города Туркменабад, были усилены меры контроля и безопасности.