Узбекистан отложил строительство НПЗ с участием «Газпрома» за $2,2 млрд

CA-NEWS (UZ) - Строительство Джизакского НПЗ с участием "Газпрома" в Узбекистане отложено, заявил замдиректора "Нефтегазинвеста" (подразделение "Узбекнефтегаза") Хусниддин Тураев, передает "Коммерсантъ".

Решение связано с тем, что в Узбекистане уже работают три НПЗ (Бухарский, Ферганский и Алты-Арыкский) общей мощностью 11 млн тонн нефти в год, но из-за дефицита сырья эти НПЗ не загружены.

"Пересмотрена концепция реализации проекта. Принято решение о модернизации действующих заводов - Бухарского и Ферганского НПЗ", - отметил Тураев в интервью Reuters. Сроки возобновления строительства НПЗ пока не определены.

СП "Узбекнефтегаза" и "Газпрома" намеревалось построить Джизакский НПЗ за $2 млрд. Для загрузки нового НПЗ Узбекистану с 2022 г. потребуются дополнительные объемы нефти - до 5 млн тонн в год. Изначально предполагали, что поставкой нефти для НПЗ займутся Россия и Казахстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля 2017 г. принял участие в закладке первого камня НПЗ в Джизакской области. "НПЗ станет одним из уникальных промышленных объектов не только в Узбекистане, но и во всем регионе Центральной Азии", - сообщила тогда пресс-служба Мирзиёева.

По предварительным расчетам, НПЗ смог бы ежегодно производить 3,7 млн тонн моторного топлива, более 700 тыс. тонн авиационного керосина и 300 тыс. тонн нефтепродуктов.