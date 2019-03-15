В Казахстане рассматривают введение уголовной ответственности за незаконное обогащение

CA-NEWS (KZ) - В контексте сотрудничества агентства и Национальной палаты предпринимателей поддержано предложение о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сегодня, 15 марта, на III Республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает inbussiness.kz.

«Эту рекомендацию ОЭСР мы не можем внедрить уже 13 лет. Одной из поддерживаемых нами инициатив Национальной палаты является введение института юридических лиц публичного права», – рассказал он.

По данным агентства, это самоокупаемые организации, выполняющие государственные функции, обладающие специальным правовым статусом и функционирующие в условиях конкуренции.

«На наш взгляд, от введения института юридических лиц публичного права выиграют все: и граждане, и бизнес, и государство. Для населения это возможность выбора при получении госуслуг, для предпринимателя – новые сегменты развития, для государства – рост предпринимательской активности и сокращение коррупции», – констатировал Шпекбаев.