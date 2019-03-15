Монгольские бренды будут продвигать на рынки США и Канады

CA-NEWS (MNG) - 23 апреля в Вашингтоне и Торонто откроются выставка и бизнес-форум «Дни Монголии в Северной Америке», сообщает Montsame.



В рамках событий, которые пройдут в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне с 23 по 26 апреля, будут организованы различные мероприятия, в том числе выставка «Сделано в Монголии 2019», бизнес-форум, обучение и семинар, выступление этнической группы, показы моды и документального фильма, выставка творческих работников Монголии.

28-30 апреля в Торонто и Оттаве пройдут выставка товаров и услуг для женщин, выставка кожгалантереи, сумок и акссесуаров и монголо-канадский совместный бизнес-форум.

Организаторы отметили, что мероприятие направлено на популяризацию национальной культуры, обычаев, технологий производства, бизнеса и предоставление возможности вывести на международный рынок натуральную и органическую продукцию, изготовленные путём использования технологий кочевых народов.