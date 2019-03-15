ВОЗ: рекламе табака не место в спорте

CA-NEWS (CA) - Запретить рекламу табака и не привлекать производителей табачной продукции в качестве спонсоров спортивных мероприятий, включая автогонки «Формула-1». С таким призывом к правительствам стран-членов обратились во Всемирной организации здравоохранения, сообщает служба новостей ООН.



Эксперты всемирной организации обеспокоены тем, что, несмотря на действующие во многих странах ограничения на рекламу табачной продукции на общественных и спортивных мероприятиях, производители табака продолжают активно участвовать в «спортивной» жизни – становясь спонсорами соревнований или спортивных команд. Особый интерес торговцы содержащей никотин продукцией проявляют к авто- и мотогонкам, ведь это позволяет им одновременно рекламировать продукцию не только в тех странах, где проходят соревнования, но и практически по всему миру: интерес к телетрансляциям таких соревнований у аудитории всегда повышенный.

В ВОЗ обратили внимание на то, что недавно компания «Бритиш Американ Тобакко» объявила о «новом глобальном партнерстве» с командой «Макларен», одним из лидеров автогонок «Формула-1». В компании рассчитывают, что партнерство позволит повысить интерес к ее товарам, в том числе – системам нагревания табака. Другой крупный игрок рынка «Филип Моррис Интернэшнл» договорился о нанесении своей рекламы на гоночные автомобили «Феррари» и мотоциклы «Дукати», участвующие в соревнованиях по всему миру.

Всеобъемлющий запрет на рекламу табака, включая отмену спонсорских программ и промоакций, уверены во Всемирной организации здравоохранения, позволит значительно сократить потребление табачной продукции, в том числе в молодежной среде. Для противодействия табакокурению в 2003 году в ВОЗ разработали Рамочную конвенцию по борьбе против табака. К вступившей в силу в феврале 2005 года конвенции присоединились уже более 180 стран, а это более 90 процентов населения планеты.

Специалисты считают, что рекламе табака не место в спорте, и настойчиво призывают правительства стран строго следить за исполнением законов, запрещающих продвижение табачной продукции. А если запреты нарушаются, предлагают даже отменять широкую трансляцию спортивных состязаний – во благо общественного здоровья.