Эксперты ООН возмущены приговором иранской правозащитнице: многолетнее заключение и 148 ударов плетьми

CA-NEWS (CA) - Независимые эксперты ООН потребовали, чтобы иранские власти немедленно выпустили из тюрьмы адвоката и правозащитницу Насрин Сотуде - лауреата престижной премии Европарламента имени академика Сахарова. По данным ООН, ее приговорили к длительному тюремному заключению и 148 ударам плетьми.

Сотуде была задержана в июне прошлого года по приговору, который был вынесен еще в 2016 году в ее отсутствие. Правозащитницу признали виновной в шпионаже, а позднее против нее выдвинули еще несколько обвинений, в том числе в нарушении общественного порядка и появлении перед судом без хиджаба.

«Мы глубоко обеспокоены приговором, вынесенным госпоже Сотуде и предусматривающим тюремное заключение, - говорится в заявлении экспертов ООН. – Ее задержание и выдвинутые против нее обвинения, судя по всему, связаны с ее деятельностью в качестве адвоката и правозащитника, особенно - с защитой прав женщин, арестованных за участие в мирных акциях против обязательного ношения хиджаба».

Спецдокладчики ООН также выразили глубокую озабоченность тем, что Сотуде была лишена права на справедливый судебный процесс: о приговоре, вынесенном в 2016 году, она узнала лишь при аресте в 2018 году. При этом ей не позволили самостоятельно выбрать себе адвоката, предоставив одобренный судом список юристов.

Насрин не впервые подвергается преследованию. В 2011 году Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала, что ее предыдущий арест был связан с ее профессиональной и правозащитной деятельностью. Эксперты подчеркивают, что дело Сотуде отражает общую ситуацию в Иране, власти которого в последнее время усилили давление на адвокатов-правозащитников. «Адвокаты играют важную роль в деле защиты прав человека, - говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. – Мы призываем власти Ирана выпустить всех адвокатов, незаконно задержанных за защиту прав иранцев, и предоставить им возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность». Эксперты напомнили, что задержание адвокатов за правозащитную деятельность является нарушением обязательств Ирана перед международным сообществом.

Заявление подписали четыре спецдокладчика ООН по разным аспектам права человека, а также Председатель Рабочей группы по вопросам дискриминации женщин.