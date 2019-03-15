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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит Центральноазиатский экономический форум

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 15 марта, в Ташкенте проходит первый Центральноазиатский экономический форум (ЦАЭФ) с участием заместителей премьер-министров стран Центральной Азии - Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Туркменистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.

На повестке экономического форума обсуждение вопросов расширения инвестиционного сотрудничества, стимулирования региональной торговли, повышения туристической привлекательности, наращивание транспортного и транзитного потенциала.

Также в рамках мероприятия будут организованы тематические сессии по таким направлениям, как инвестиционное, финансовое и технологическое сотрудничество, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение инноваций.

В работе ЦАЭФ примут участие более 200 представителей местных органов власти и бизнес-кругов, международных организаций и экспертно-аналитического сообщества Центральноазиатского региона, а также потенциальные зарубежные инвесторы.

По программе ЦАЭФ в Национальном выставочном павильоне «Узэкспоцентр» будет организована выставка стран-товаропроизводителей.

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