Таджикистан и Грузия договорились об открытии прямого авиасообщения

- Таджикистан, общество
- 17:24, 15 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Авиационные власти Таджикистана и Грузии достигли договоренностей по установлению прямого авиасообщениями между городами двух стран.
Меморандум о воздушном сообщении подписан в минувшую среду в Тбилиси, - сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, сообщает Азия Плюс.
Документ подписан в рамках двухдневного визита в Грузию представителей министерства транспорта Таджикистана.
«Меморандум регулирует технические вопросы, связанные с запуском прямых рейсов до подписания межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с подписанным документом стороны имеют право назначить одну или более авиакомпаний для выполнения прямых регулярных пассажирских рейсов и воздушных грузовых перевозок.
Назначенные компании имеют право осуществить воздушное сообщение в любом пункте Грузии и Таджикистана.
В Минтрансе Таджикистана подтвердили подписание данного меморандума, отметив, что подробности будут опубликованы позже.