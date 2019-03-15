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  15 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Новой Зеландии открыли счет для сбора средств пострадавшим при расстреле в мечети: собрано уже более $240 тыс.
Предыстория: В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей

CA-NEWS (CA) -  Фонд Givealittle открыл счёт для сбора средств в помощь семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в Новой Зеландии, сообщается на официальной странице фонда. На данный момент собрано более 243 тысяч долларов США (356 тысяч новозеландских долларов).

"Десятки семей погибли и многие получили ранения в результате сегодняшних ужасных перестрелок. Они заслуживают нашей помощи и поддержки! Все пожертвования, полученные на этой странице, будут использованы для предоставления поддержки и ресурсов людям, пострадавшим от перестрелок в Крайстчерче, и членам их семей", - говорится на странице фонда.

Отмечается, что на данный момент деньги пожертвовали более 5,5 тысячи человек.

Напомним, 15 марта преступники открыли стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии. На данный момент известно о 49 погибших и 48 пострадавших, госпитализированных в больницу.

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